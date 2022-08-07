الاحتلال يرفع حصيلة قتلى غزة إلى 32 شخصا ويأسر 20 من «الجهاد» بالضفة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلى 32 بينهم ستة أطفال.
وكشفت الوزارة أن الغارات التي يشنها الاحتلال منذ الجمعة أودت بحياة هؤلاء الأشخاص وأسفرت عن 215 جريحا. وتعترض السلطات الإسرائيلية على هذه الحصيلة، زاعمة من جانبها أن أطفالا فلسطينيين قتلوا السبت بصاروخ أطلقته حركة الجهاد باتجاه إسرائيل وفشل في الوصول إلى هدفه.
الاحاتلال يأسر نحو 20 من مقاومي حركة الجهاد
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد بأسر نحو عشرين عنصرا حركة الجهاد في الضفة الغربية المحتلة، في أوج عدوان دام في قطاع غزة. وزعم جيش الاحتلال في بيان إنه اعتقل خلال عمليات دهم «حوالى عشرين شخصا يشتبه في انتمائهم لحركة الجهاد» في أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.
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