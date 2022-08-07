الاحتلال يرفع حصيلة قتلى غزة إلى 32 شخصا ويأسر 20 من «الجهاد» بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلى 32 بينهم ستة أطفال.

وكشفت الوزارة أن الغارات التي يشنها الاحتلال منذ الجمعة أودت بحياة هؤلاء الأشخاص وأسفرت عن 215 جريحا. وتعترض السلطات الإسرائيلية على هذه الحصيلة، زاعمة من جانبها أن أطفالا فلسطينيين قتلوا السبت بصاروخ أطلقته حركة الجهاد باتجاه إسرائيل وفشل في الوصول إلى هدفه.