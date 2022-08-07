أميركا: نؤيد «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».. وندعو لوقف التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة «دعمها بالكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحثها جميع الأطراف على تجنب مزيد التصعيد»، بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية غزة لترد حركة الجهاد الفلسطينية بإطلاق صواريخ على «إسرائيل».

وجاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن وزارة الخارجية الأميركية ونقلته وكالة «رويترز». ويتزامن البيان مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ما لا يقل عن 24 فلسطينيا بينهم ستة أطفال، وإصابة 203 بجروح خلال يومين من الغارات الإسرائيلية.

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وحسب «رويترز»، فقد «أطلق نشطاء فلسطينيون أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل، جرى اعتراض معظمها، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار ودفع السكان إلى الهروب إلى الملاجئ». إلى ذلك، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة.