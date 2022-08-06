الاتحاد الأوروبي يعرب عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إن التكتل يتابع ما وصفه بـ«أعمال العنف في قطاع غزة بقلق بالغ»، ويدعو جميع الأطراف إلى «أقصى درجات ضبط النفس» من أجل تجنب تصعيد جديد.

أكد بيتر ستانو في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «إسرائيل لها الحق في حماية سكانها المدنيين، ولكن يجب القيام بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن يؤثر في المقام الأول على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد ومزيد المعاناة»، وأشار إلى أن «هذه الأحداث الأخيرة تؤكد من جديد على ضرورة إحياء أفق سياسي وضمان وضع مستدام في غزة».

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غارات إسرائيلية على غزة لمدة أسبوع

وقال قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه يستعد لشن غارات لمدة أسبوع في قطاع غزة حيث يصعد ضرباته ضد حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن 13 شخصاً قتلوا في القصف الإسرائيلي، بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بينما أصيب مئة شخص بجروح. بينما قال الجيش الإسرائيلي من جهته أنه «قتل 15 مقاتلا من حركة الجهاد الإسلامي في غاراته منذ ظهر الجمعة التي استهدفت بشكل خاص مواقع تصنيع أسلحة».

وتعد هذه المواجهة الأسوأ بين دولة الاحتلال والفصائل المسلحة في غزة منذ حرب مايو 2021 التي استمرت 11 يومًا وراح ضحيتها 260 شخصا في الجانب الفلسطيني في مقابل 14 شخصا في الجانب الإسرائيلي.