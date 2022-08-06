Atwasat

الاتحاد الأوروبي يعرب عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 08:48 مساء
الاتحاد الأوروبي يعرب عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد في غزة
الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو. (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

قال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إن التكتل يتابع ما وصفه بـ«أعمال العنف في قطاع غزة بقلق بالغ»، ويدعو جميع الأطراف إلى «أقصى درجات ضبط النفس» من أجل تجنب تصعيد جديد.

أكد بيتر ستانو في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «إسرائيل لها الحق في حماية سكانها المدنيين، ولكن يجب القيام بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن يؤثر في المقام الأول على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد ومزيد المعاناة»، وأشار إلى أن «هذه الأحداث الأخيرة تؤكد من جديد على ضرورة إحياء أفق سياسي وضمان وضع مستدام في غزة».

- روسيا تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء التصعيد في غزة وتدعو لـ«أقصى درجات ضبط النفس»
- صافرات إنذار في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة

غارات إسرائيلية على غزة لمدة أسبوع
وقال قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه يستعد لشن غارات لمدة أسبوع في قطاع غزة حيث يصعد ضرباته ضد حركة الجهاد الإسلامي. 

وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن 13  شخصاً قتلوا في القصف الإسرائيلي، بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بينما أصيب مئة شخص بجروح. بينما قال الجيش الإسرائيلي من جهته أنه «قتل 15 مقاتلا من حركة الجهاد الإسلامي في غاراته منذ ظهر الجمعة التي استهدفت بشكل خاص مواقع تصنيع أسلحة». 

وتعد هذه المواجهة الأسوأ بين دولة الاحتلال والفصائل المسلحة في غزة منذ حرب مايو 2021 التي استمرت 11 يومًا وراح ضحيتها 260 شخصا في الجانب الفلسطيني في مقابل 14 شخصا في الجانب الإسرائيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون

هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا

«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة

ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة
مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار

أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان

معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية

في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)

هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود
توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن ...
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع استمرار قصف غزة لمدة أسبوع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع استمرار قصف غزة لمدة أسبوع
الغارات الإسرائيلية تعيد لأهل غزة ذكريات الحروب والألم
الغارات الإسرائيلية تعيد لأهل غزة ذكريات الحروب والألم
نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب
نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان...
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ......
المزيد
الاتحاد الأوروبي يعرب عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد في غزة
الاتحاد الأوروبي يعرب عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد في غزة...
صافرات إنذار في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة
صافرات إنذار في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة...
ناطق باسم «حماس»: غرفة عمليات مشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي
ناطق باسم «حماس»: غرفة عمليات مشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي...
نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب
نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب...
الغارات الإسرائيلية تعيد لأهل غزة ذكريات الحروب والألم
الغارات الإسرائيلية تعيد لأهل غزة ذكريات الحروب والألم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط