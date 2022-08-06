صافرات إنذار في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صافرات إنذار، اليوم السبت، في مدينة تل أبيب، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جيش الاحتلال قوله إن الصافرات دوت في غوش دان بالقرب من تل أبيب، مؤكدة سماع الصافرات، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات مع حركة «الجهاد الإسلامي».

وقبل ذلك، أشار الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، إلى وجود غرفة عمليات مشتركة تنسق بين كافة الفصائل الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على صد الاحتلال ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «شعبنا في حالة صمود كبيرة على الصعيد الميداني في كل الساحات الفلسطينية، والتصريحات الصهيونية التي تصدر توضح حالة الارتباك لدى الاحتلال في التعامل مع المقاومة»، مؤكدًا ضرورة «تشكيل حالة دولية وإقليمية مكثفة لإدانة جرائم الاحتلال بحق شعبنا».

وتواصل تل أبيب شن غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، مما خلف حتى الآن 15 قتيلًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم طفلة عمرها 5 أعوام، وبينهم كذلك القيادي العسكري البارز في حركة «الجهاد» تيسير الجعبري.