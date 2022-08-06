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ناطق باسم «حماس»: غرفة عمليات مشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 04:10 مساء
ناطق باسم «حماس»: غرفة عمليات مشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي
الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم. (الإنترنت)
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أكد الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، اليوم السبت، أن هناك غرفة عمليات مشتركة تنسق بين كافة الفصائل الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على صد الاحتلال الإسرائيلي، ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وقال برهوم، في تصريح إلى إذاعة «صوت الأقصى»، إن «الاحتلال الصهيوني ما زال يواصل عدوانه على قطاع غزة، فهو بدأ باستهداف المدنيين والأبراج السكنية مما يوضح أن هناك نوايا مبيتة لاستهداف المدنيين»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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أضاف: «شعبنا في حالة صمود كبيرة على الصعيد الميداني في كل الساحات الفلسطينية، والتصريحات الصهيونية التي تصدر توضح حالة الارتباك لدى الاحتلال في التعامل مع المقاومة»، مؤكدًا ضرورة «تشكيل حالة دولية وإقليمية مكثفة لإدانة جرائم الاحتلال بحق شعبنا»، مع ضرورة «تدخل الجميع لوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني».

إسرائيل مستمرة في الغارات على غزة
وتواصل إسرائيل شن غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، خلفت حتى الآن 15 «شهيدًا»، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام، والقيادي العسكري البارز في حركة «الجهاد الإسلامي»، تيسير الجعبري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال أطلق عملية عسكرية ضد أهداف لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة تضمنت استهداف عدد من نشطاء الحركة.

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