Atwasat

نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 03:49 مساء
نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب
نائب الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، نعيم قاسم. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني نعيم قاسم، اليوم السبت، أن إسرائيل «مجرمة» و«عدوانية»، ويجب أن تتحمل عقاب جريمة قتل القائد في حركة «الجهاد» تيسير الجعبري.

وقال قاسم، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم: «يجب أن نعرف أن إسرائيل مجرمة وعدوانية، وقتل الجعبري في حي سكني مع شهداء، بينهم طفل وعشرات الجرحى هو عمل إجرامي لا يمكن أن يمر من دون عقاب.. وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

استمرار إسرائيل في شن غارات على قطاع غزة
وأضاف: «غدًا نسمع أن أميركا وأوروبا والأمين العام للأمم المتحدة سيدعون إلى ضبط النفس، على قاعدة أن الذي حصل حصل، أي عندما تعتدي إسرائيل ندعو إلى ضبط النفس، أما إذا قامت المقاومة بعملية فيقولون يجب أن تتحمل المسؤولية وتُعاقب».

- استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. «شهيد» جديد و«الجهاد» ترد برشقات صاروخية

أتي ذلك مع استمرار إسرائيل في شن غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، ما خلف حتى الآن 15 ضحية بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون

هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا

«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة

ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة
مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار

أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان

معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية

في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)

هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«استشهاد» مواطن في خان يونس يرفع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 11
«استشهاد» مواطن في خان يونس يرفع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 11
استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. «شهيد» جديد و«الجهاد» ترد برشقات صاروخية
استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. «شهيد» جديد و«الجهاد» ترد ...
توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود
توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن ...
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع استمرار قصف غزة لمدة أسبوع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع استمرار قصف غزة لمدة أسبوع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان...
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ......
المزيد
ناطق باسم «حماس»: غرفة عمليات مشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي
ناطق باسم «حماس»: غرفة عمليات مشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي...
نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب
نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب...
الغارات الإسرائيلية تعيد لأهل غزة ذكريات الحروب والألم
الغارات الإسرائيلية تعيد لأهل غزة ذكريات الحروب والألم...
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع استمرار قصف غزة لمدة أسبوع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع استمرار قصف غزة لمدة أسبوع...
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط