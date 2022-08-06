نائب أمين «حزب الله» اللبناني: قتل الجعبري لن يمر دون عقاب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني نعيم قاسم، اليوم السبت، أن إسرائيل «مجرمة» و«عدوانية»، ويجب أن تتحمل عقاب جريمة قتل القائد في حركة «الجهاد» تيسير الجعبري.

وقال قاسم، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم: «يجب أن نعرف أن إسرائيل مجرمة وعدوانية، وقتل الجعبري في حي سكني مع شهداء، بينهم طفل وعشرات الجرحى هو عمل إجرامي لا يمكن أن يمر من دون عقاب.. وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

استمرار إسرائيل في شن غارات على قطاع غزة

وأضاف: «غدًا نسمع أن أميركا وأوروبا والأمين العام للأمم المتحدة سيدعون إلى ضبط النفس، على قاعدة أن الذي حصل حصل، أي عندما تعتدي إسرائيل ندعو إلى ضبط النفس، أما إذا قامت المقاومة بعملية فيقولون يجب أن تتحمل المسؤولية وتُعاقب».

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أتي ذلك مع استمرار إسرائيل في شن غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، ما خلف حتى الآن 15 ضحية بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام.