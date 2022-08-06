هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، عمارة سكنية من 5 طوابق في شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدمير المبنى بالكامل.

فيما أعلنت «سرايا القدس»، قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر سبع بـ60 صاروخًا.

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وانطلقت قذائف صاروخية من داخل قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أمس الجمعة، فيما دوّت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع، بحسب مراسل قناة الجزيرة القطرية.

واعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية عددًا من القذائف الصاروخية التي أطلقت من غزة، على ما أعلن الاحتلال الإسرائيلي.