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هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 12:44 مساء
هجوم إسرائيلي مستمر على غزة و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون
مواطن يتفقد آثار الدمار الذي لحق بمنزله بعد قصف طائرات الاحتلال لمخيم جباليا, 6 أغسطس 2022. (وفا)
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تواصل الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، عمارة سكنية من 5 طوابق في شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدمير المبنى بالكامل.

فيما أعلنت «سرايا القدس»، قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر سبع بـ60 صاروخًا.

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وانطلقت قذائف صاروخية من داخل قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أمس الجمعة، فيما دوّت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع، بحسب مراسل قناة الجزيرة القطرية.

واعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية عددًا من القذائف الصاروخية التي أطلقت من غزة، على ما أعلن الاحتلال الإسرائيلي.

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