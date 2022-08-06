استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. «شهيد» جديد و«الجهاد» ترد برشقات صاروخية

القاهرة - بوابة الوسط

تجدد صباح اليوم القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال ضربات جوية، خلفت «شهيدا» جديدا، في خان يونس، رفع محصلة العدوان منذ أمس الجمعة إلى 11 ضحية بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، والقيادي بحركة الجهاد الإسلامي الكبير تيسير الجعبري، فضلا عن عشرات المصابين.

فيما ردت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بإطلاق وابل من الرشقات الصاروخية على الأراضي المحتلة في الداخل الفلسطيني، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد» مواطن وإصابة آخر خلال عدوان إسرائيلي على خان يونس، صباح اليوم، ليرتفع بذلك عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أمس، إلى 11، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العملية أسفرت عن مقتل 15 مسلحًا فلسطينيًا.

وكثّفت إسرائيل صباح السبت، عملياتها على قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي التي تتحرك بشكل مستقل في أحيان كثيرة رغم تحالفها مع حماس.

كما أعلن الاحتلال، اعتقال عشرين شخصا 20 منهم عناصر في الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

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وأكدت إسرائيل والجهاد الإسلامي على حد سواء، مقتل القيادي البارز في الحركة تيسير الجعبري، في ضربة استهدفت مبنى غرب مدينة غزة الجمعة.

وشدد حركة الجهاد الإسلامي على أن القصف الإسرائيلي شكل «إعلان حرب» قبل أن تطلق وابلا من الصواريخ باتّجاه الأراضي المحتلة من إسرائيل وغلاف غزة.

وتواصل إطلاق الصواريخ من جهة والقصف الإسرائيلي من جهة أخرى صباح السبت، مثيرا مخاوف من احتمال تكرار حرب مايو 2021، التي استمرت 11 يوما وأدت إلى تدمير غزة وإجبار العديد من الإسرائيليين على الاختباء في الملاجئ.

وتوقفت الحياة اليومية في القطاع بشكل شبه كامل تقريبا، إذ بدت الشوارع مهجورة بمعظمها وأغلقت أكثر المتاجر أبوابها، كما عطّلت ضربات الاحتلال بعض خطوط الطاقة، وفق مراسل «فرانس برس».

تصعيد إسرائيلي ووساطة مصرية

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في خطاب متلفز الجمعة، أن «إسرائيل لا تسعى إلى نزاع أوسع في غزة، لكنها لا تخشى من حصول ذلك».

ودوت أصوات صفارات الإنذار في أنحاء «جنوب إسرائيل» لكن من دون صدور أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أي أضرار كبيرة، علما أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت العديد من الصواريخ.

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أغلب الصواريخ التي أطلقت من غزة إما سقطت ضمن الأراضي الفلسطينية أو اعترضتها منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، لكن فيديوهات ومشاهد نشرها وكالات الأنباء الفلسطينية أظهرت بعض الصواريخ تحلق في سماء المستوطنات الإسرائيلية.

وحض مسؤولون في المناطق الحدودية السكان على البقاء قرب الملاجئ، التي فتحت أيضا في تل أبيب.

وقال مسؤولون مصريون، لـ«فرانس برس» في غزة، إن مصر التي تعد وسيطا تاريخيا بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، تسعى للقيام بدور الوساطة هذه المرة أيضا وقد تستقبل وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في وقت لاحق السبت.

لكن مصادر ضمن حركة الجهاد الإسلامي، نفت أن يكون أي وقف لإطلاق النار مطروحا، وقال أحد المصادر «لا يوجد حديث إطلاقا عن وساطة مصرية وبالنسبة للحركة فإن التركيز ينصب على ساحة المعركة».

الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي «الشرس»

من جهتها، دانت الجامعة العربية «بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الشرس (...) على قطاع غزة»، بينما دعا الأردن إلى «الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان» على الجيب الفلسطيني.

وخاضت حماس أربع حروب مع إسرائيل منذ سيطرتها على غزة في 2007، بما في ذلك حرب مايو العام الماضي.

وانطلقت المواجهة بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي في 2019، بعدما قتل الاحتلال، بهاء أبوالعطا، الذي حل الجعبري مكانه.

وتبادل الطرفان إطلاق النار على مدى عدة أيام، دون أن تشارك حماس في المعارك.

ومن شأن الخطوات التي تتخذها حماس في ظل موجة العنف الحالية، أن تحدد مدى شدة النزاع، بينما تواجه الحركة ضغوطا للمحافظة على الهدوء من أجل تحسين الظروف الاقتصادية في القطاع.

طفلة في الخامسة

وتصاعدت ألسنة النيران وأعمدة الدخان من المواقع المستهدفة في غزة، وأعلنت وزارة الصحة الجمعة أن من بين «الشهداء طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات»، وحمل والد الطفلة آلاء قدوم ابنته التي بدت علامة الإصابة على جبهتها خلال تشييعها.

وتجمّع مئات الأشخاص في غزة للمشاركة في تشييع الجعبري وغيره من ضحايا القصف.

واصطفت دبابات إسرائيلية على طول الحدود، بينما أكد جيش الاحتلال، الخميس بأنه يعزز قواته.