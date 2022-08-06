«استشهاد» مواطن في خان يونس يرفع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 11

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد» مواطن وإصابة آخر خلال عدوان إسرائيلي على خان يونس، صباح اليوم.

وبحسب الوزارة في بيان اليوم، يرتفع بذلك عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أمس، إلى 11.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن طائرة حربية بدون طيار أطلقت صاروخًا واحدًا تجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى «استشهاد المواطن»، وإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

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وأدى قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أمس، إلى سقوط 10 قتلى بينهم القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري، وطفلة عمرها (5 سنوات) وإصابة 55 شخصًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.