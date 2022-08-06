Atwasat

الاحتلال يأسر 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 08:18 صباحا
الاحتلال يأسر 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة
عمال إغاثة وسط الدمار الناجم عن غارة عدوانية إسرائيلية على مدينة غزة، 5 أغسطس 2022. (الصورة من أ ف ب)
alwasat radio

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أسر 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة الغربية، بينما يشن غارات عدوانية على قطاع غزة.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» «أوقفوا 20 شخصا خلال عمليات دهم في وقت مبكر من صباح السبت في الضفة الغربية المحتلة»، مشيرا إلى أن «19 منهم هم عناصر على ارتباط بمنظمة الجهاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

الاحتلال يشن غارات على غزة
 وشن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات على القطاع أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل نحو 14 فلسطينيا، منهم الطفلة آلاء قدوم، التي لم تتجاوز من العمر خمس سنوات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم في غزة (فيديو)

تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم في غزة (فيديو)
ضربات جوية إسرائيلية جديدة على غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ

ضربات جوية إسرائيلية جديدة على غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها

السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها
بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية ...
المجلس العسكري في تشاد والمعارضة المسلحة سيوقعون اتفاقا لبدء محادثات في الدوحة

المجلس العسكري في تشاد والمعارضة المسلحة سيوقعون اتفاقا لبدء محادثات في الدوحة
الحكم على مذيع أميركي يميني بدفع 4.1 مليون دولار لوالدي طفل قُتل في إطلاق نار بمدرسة

الحكم على مذيع أميركي يميني بدفع 4.1 مليون دولار لوالدي طفل قُتل في إطلاق نار ...
أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار

أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية

في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)

هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضربات جوية إسرائيلية جديدة على غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ
ضربات جوية إسرائيلية جديدة على غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ
تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم في غزة (فيديو)
تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم في غزة (فيديو)
إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على القصف الإسرائيلي
إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على القصف الإسرائيلي
لبيد: الغارات الإسرائيلية على غزة تهدف إلى احتواء تهديد داهم
لبيد: الغارات الإسرائيلية على غزة تهدف إلى احتواء تهديد داهم
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان...
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ......
المزيد
الاحتلال يأسر 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة
الاحتلال يأسر 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة...
اتصالات مصرية للوصول إلى التهدئة في غزة.. وإدانة جزائرية للعدوان الإسرائيلي
اتصالات مصرية للوصول إلى التهدئة في غزة.. وإدانة جزائرية ......
تونس تدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
تونس تدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة...
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه ......
لبيد: الغارات الإسرائيلية على غزة تهدف إلى احتواء تهديد داهم
لبيد: الغارات الإسرائيلية على غزة تهدف إلى احتواء تهديد داهم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط