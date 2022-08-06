الاحتلال يأسر 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أسر 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة الغربية، بينما يشن غارات عدوانية على قطاع غزة.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» «أوقفوا 20 شخصا خلال عمليات دهم في وقت مبكر من صباح السبت في الضفة الغربية المحتلة»، مشيرا إلى أن «19 منهم هم عناصر على ارتباط بمنظمة الجهاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

الاحتلال يشن غارات على غزة

وشن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات على القطاع أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل نحو 14 فلسطينيا، منهم الطفلة آلاء قدوم، التي لم تتجاوز من العمر خمس سنوات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.