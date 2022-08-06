اتصالات مصرية للوصول إلى التهدئة في غزة.. وإدانة جزائرية للعدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

إدانة جزائرية للهجوم الإسرائيلي

من جانبها، دانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية «العدوان الغاشم» لقوات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع، معربة عن قلقها من هذا التصعيد الخطير «الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة».

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وجددت الجزائر تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مهيبة بالمجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي، «للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات على القطاع الجمعة، أسفرت عن مقتل نحو 14 فلسطينيا، منهم الطفلة آلاء قدوم، التي لم تتجاوز من العمر خمس سنوات.