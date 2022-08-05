تونس تدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دانت تونس، مساء اليوم الجمعة، عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء من بينهم أطفال وإصابة عشرات الجرحى، بحسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجددت تونس في البيان دعوة المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، مؤكدة «على ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية».

كما أكدت تونس «التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس» وفق البيان.

مقتل 14 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

وسيع الفلسطينيون مساء اليوم، ضحايا الغارات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وأودت بحياة 14 شخصا على الأقل بينهم طفلة وإمراة، إضافة إلى وقوع عدد من المصابين، حسبما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

- لبيد: الغارات الإسرائيلية على غزة تهدف إلى احتواء تهديد داهم

- تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم في غزة (فيديو)

- «الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة

واستمر جيش الاحتلال في استهداف غزة منذ ظهر اليوم، فيما ردت حركات المقاومة بإطلاق الصواريخ صوب الأراضي المحتلة.

سرايا القدس تطلق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ضمن «ردها الأولي» على قتل الجيش الإسرائيلي قائد في صفوفها خلال غارات على قطاع غزة. وقالت في بيان «في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ»، حسب وكالة «فرانس برس».

إسرائيل توضح سبب الغارات الجوية على غزة

فيما صرح ناطق باسم جيش الاحتلال بأنه جرى رصد إطلاق 80 صاروخا من غزة تجاه مستوطنات حول القطاع خلال نصف ساعة، جرى اعتراض 33 صاروخا منها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، في تصريح متلفز إن «إسرائيل شنّت عملية لمكافحة الإرهاب محددة الهدف ضد تهديد داهم»، وتابع: «الجهاد الإسلامي وكيل لإيران التي تريد تدمير دولة إسرائيل وقتل إسرائيليين أبرياء (...) سنفعل كل ما يقتضيه الأمر للدفاع عن شعبنا».