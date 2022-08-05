ضربات جوية إسرائيلية جديدة على غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ

القاهرة - بوابة الوسط



أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مواصلة ضرباته على حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بعد غارات قتل فيها قائد في الحركة ومدنيون.

وأضاف في بيان مقتضب «يستمر الجيش في ضرب أهداف عسكرية للجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة»، فيما أشار شهود في القطاع إلى حصول ضربات عدة إحداها شرق مدينة غزة، حسب وكالة «فرانس برس».

في حين ردت حركات المقاومة بإطلاق الصواريخ من القطاع على الأراضي المحتلة، وفق ما نقلته قناة «الجزيرة».

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل نحو 14 فلسطينيا، بينهم الطفلة آلاء قدوم، التي لم تتجاوز من العمر خمس سنوات.