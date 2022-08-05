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مقرب من الصدر يجدد الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 12:35 مساء
مقرب من الصدر يجدد الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بالعراق
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. 27 يوليو 2022 (الإنترنت)
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جدد خطيب شيعي، مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، الدعوة إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال مهند الموسوي، أمام آلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت في ساحة الاحتفالات الكبرى وسط المنطقة الخضراء الحكومية، «هبوا لطلب الإصلاح في وطنكم عراق الجهاد والربيع الإصلاحي ولا تفوتوا الفرصة للخلاص من الفاسدين»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف «إننا نعلن تضامنا مع مطالب الزعيم مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة».

«الخلاص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة»
وحث العراقيين على «المشاركة في الخلاص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة، وعلى الجميع العمل من أجل خلاص العراق والتضحية من أجل الوطن والحياة الكريمة لأن حب الوطن يحتاج إلى التضحيات».

- مقتدى الصدر يدعو إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

وذكر أن المرجعية الشيعية العليا في العراق، «تتضامن مع مطالب الشعب، وأغلقت أبوابها بوجه السياسيين وتقف مع الشعب بعد أن انعدمت الثقة بين الشعب والسياسيين».

وتعد هذه الصلاة هي الثانية من نوعها التي دعا إليها الصدر منذ منتصف شهر يوليو الماضي، وتتزامن مع دخول حركة الاحتجاجات لاتباع الصدر يومها السابع داخل مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة والقصاص من «الفاسدين» ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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