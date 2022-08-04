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انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 04:07 مساء
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
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انهارت صوامع إضافية عصر الخميس، من إهراءات مرفأ بيروت تزامنا مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس 2020، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة «فرانس برس».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق وكالة «فرانس برس».

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