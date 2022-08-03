سورية: قصف تركي على قرية في ريف الحسكة الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت القوات التركية وفصائل موالية لها، خاصة «الجيش الوطني» في منطقة «نبع السلام»، قصفًا بريًا على مواقع سيطرة قوات «سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف الحسكة شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق.

ورصد نشطاء المرصد، وفق ما أفاد على موقعه الإلكتروني، سقوط عدة قذائف مدفعية على مواقع في قرية الطويلة بريف تل تمر، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

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وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان وثقوا، اليوم الأربعاء، مقتل عنصر في مجلس تل تمر العسكري التابع لـ«قسد»، جراء استهدافه بضربة من طائرة مسيرة تركية، في قرية تل جمعة الأشورية بريف تل تمر، شمال غرب الحسكة.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد التركي البري والجوي على مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشرق سورية.