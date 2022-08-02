الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، مضيفة أن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد الفقير بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان تلقّت وكالة «فرانس برس» نسخة منه: «يسعدني أن أعلن عن أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022».

- منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية

وأمس الإثنين، دعت 30 منظمة إنسانية ودولية عاملة في اليمن، أطراف النزاع إلى تمديد الهدنة، مؤكدة أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بشكل «ملحوظ» منذ بدء الهدنة في أبريل الماضي.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.