Atwasat

الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 08:15 مساء
الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، مضيفة أن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد الفقير بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان تلقّت وكالة «فرانس برس» نسخة منه: «يسعدني أن أعلن عن أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022».

- منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية

وأمس الإثنين، دعت 30 منظمة إنسانية ودولية عاملة في اليمن، أطراف النزاع إلى تمديد الهدنة، مؤكدة أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بشكل «ملحوظ» منذ بدء الهدنة في أبريل الماضي.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)

التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع ...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تفاؤل أميركي إزاء محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
تفاؤل أميركي إزاء محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يخشى ردا فلسطينيا بعد أسر مسؤولَين في الجهاد
الاحتلال يخشى ردا فلسطينيا بعد أسر مسؤولَين في الجهاد
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
لبنان يفرج عن باخرة محملة بالحبوب قالت أوكرانيا إنها «مسروقة»
لبنان يفرج عن باخرة محملة بالحبوب قالت أوكرانيا إنها «مسروقة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
المزيد
الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين...
التيار الصدري يقرر نقل الاعتصام خارج البرلمان العراقي
التيار الصدري يقرر نقل الاعتصام خارج البرلمان العراقي...
الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة...
لبنان يفرج عن باخرة محملة بالحبوب قالت أوكرانيا إنها «مسروقة»
لبنان يفرج عن باخرة محملة بالحبوب قالت أوكرانيا إنها ......
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط