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لبنان يفرج عن باخرة محملة بالحبوب قالت أوكرانيا إنها «مسروقة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 04:03 مساء
لبنان يفرج عن باخرة محملة بالحبوب قالت أوكرانيا إنها «مسروقة»
لبناني يتشبث بربطة خبز لدى خروجه من مخبز في بيروت، 29 يوليو 2022. (أ ف ب)
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سمح النائب العام التمييزي في لبنان، الثلاثاء، بالإفراج عن باخرة محملة بالحبوب وترفع العلم السوري، بعد أيام من احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية إثر مزاعم أوكرانيا بأن شحنة القمح والطحين التي على متنها حُملت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية.

وقال مسؤول قضائي لوكالة «فرانس برس» إن النائب العام التمييزي غسان عويدات سمح للسفينة «لوديسيا» التي رست في مرفأ طرابلس في شمال لبنان الأسبوع الماضي بالإبحار إثر فشل التحقيقات في إثبات أنها كانت تحمل طحينا وشعيرا مسروقين. وأضاف المسؤول القضائي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت منذ وصول الباخرة إلى مرفأ طرابلس، لم تثبت وجود جرم جزائي، أو أن البضاعة مسروقة».

السفير الأوكراني التقى عون
وأعلن السفير الأوكراني في بيروت إيهور أوستاش، الخميس، أنه التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون حيث بحثا في «مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محملة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون».

وتتهم كييف روسيا بسرقة محاصيلها في المناطق التي احتلتها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها في الخارج. وأشار المسؤول القضائي الثلاثاء إلى أن «الشخص السوري الذي شحنت البضاعة باسمه من أوكرانيا حضر إلى التحقيق وسلم الأوراق والمستندات التي تبين ملكيته للبضاعة».

تعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، وعرقل الغزو الروسي لها والعقوبات الغربية على موسكو عمليات تصدير الحبوب من البلدين. وبموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول، غادرت الاثنين أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن «سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول ».

ويسمح الاتفاق بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي. ومن شأنه التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية جراء الغزو الروسي للبلاد.

وأظهر موقع «مارين ترافيك» المتخصص في متابعة الملاحة البحرية، أن سفينة رازوني التي تحمل 26 ألف طن من الحبوب عبرت قبالة سواحل بلغاريا بحدود الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء. ويأتي ذلك في وقت يشهد لبنان الغارق في انهيار اقتصادي أزمة حبوب، إذ ينتظر اللبنانيون في طوابير للحصول على أكياس الخبز المدعوم. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الوضع سوءا كون لبنان يستورد 80% من حاجته من أوكرانيا.

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