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ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 03:04 مساء
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن «قلقه الشديد بشأن الوضع في العراق»، قائلا إنه يشاطر دعوة رئيس الوزراء إلى «الحوار والتشاور». 

وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية «قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس. أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين».

شلل سياسي في العراق
منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، يعاني العراق من شلل سياسي بعد فشل شهور من المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية أو رئيس جديد للحكومة.

بدأ أنصار الزعيم العراقي مقتدى الصدر اعتصاما في البرلمان، السبت، وتظاهر خصومه السياسيون بالآلاف في بغداد، الإثنين، تعبيرا عن الانقسام الذي يمزق البلاد. وقال الكاظمي الذي تتولى حكومته تصريف الأعمال السبت «لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين»، في كلمة بثها التلفزيون العراقي.

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