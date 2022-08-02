الاحتلال يخشى ردا فلسطينيا بعد أسر مسؤولَين في الجهاد

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء بأن الجيش أغلق مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين، تحسبا من وقوع هجمات بعد أسر اثنين من مسؤولي حركة الجهاد خلال الليل.

واغتيل مساء الاثنين الفلسطيني ضرار الكفريني البالغ من العمر 17 عاما برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة «خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي» بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). والثلاثاء، نعت حركة الجهاد «ابنها البار الشهيد المجاهد ضرار صالح الكفريني الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم جنين مساء أمس».



الاحتلال يتحدث عن «عملاء سريين»

وزعم الجيش والناطق باسم شرطة حرس الحدود أنهما عملا معا مع من وصفهم بـ «عملاء سريين» من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) دخلوا المخيم و«أوقفوا مطلوبَين». وأضاف «عندما دخل مقاتلو الجيش إلى جنين، أطلق عدد من المسلحين الفلسطينيين الرصاص الحي على الجنود الذين ردوا بإطلاق رصاص حي»، حسب تعبيره.



وقالت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد «إن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ المجاهد الكبير بسام السعدي والمجاهد أشرف الجدع أحد كوادر الحركة». وأضافت «أن جذوة المواجهة لن تنطفئ باعتقال الشيخ المجاهد والقيادي الكبير بسام السعدي، وسيبقى مخيم جنين كابوسا يلاحق جنود الاحتلال، ورمزا مبهرا للمقاومة والصمود».



وقال مصدر أمني فلسطيني «إن السعدي قيادي بارز في الجناح السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية والمعتقل الآخر هو صهره، وهو جامع تبرعات لحركة الجهاد الإسلامي في جنين». وزعم جيش الاحتلال في بيان «بعد تقييم الوضع بعد رصد أنشطة لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، تقرر إغلاق المناطق والطرق المتاخمة للسياج الأمني لقطاع غزة وذلك خشية الاستهداف المباشر ولمنع استهداف المدنيين». وتابع أنه «سيتم إغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيريز أمام حركة العمال. كما سيتم إغلاق المحاور الزراعية في تلك المنطقة كافة».

وقال بيان حكومي إن رئيس الوزراء، يائير لبيد، أجرى تقييما أمنيا الثلاثاء بشأن خطر التهديد.

ودعت حركة الجهاد «إلى رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة، والتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا». وذكر المصدر الفلسطيني أن السعدي أصيب بجروح جراء هجوم كلب لجيش الاحتلال عليه خلال اعتقاله. ومع انتشار أنباء اعتقاله بدأت الجماهير تتجمع في مخيم جنين للاجئين ومدينة نابلس المجاورة حيث عبر مناصروه عن تضامنهم مع حركة الجهاد الإسلامي.