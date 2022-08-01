Atwasat

تفاؤل أميركي إزاء محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 08:31 مساء
تفاؤل أميركي إزاء محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
بلدة الناقورة اللبنانية الساحلية من قضاء صور في الجنوب (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعرب الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الإثنين، عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بما يمهد لتوصل البلدين الى اتفاق إزاء ترسيم الحدود البحرية في الفترة المقبلة.

وتسارعت منذ بداية يوليو التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعد توقف إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل «كاريش» الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.

الطريق نحو الترتيبات النهائية
وقال هوكستين للصحفيين، عقب مشاركته في اجتماع عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي: «ما زلت متفائلاً بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طيلة الأسابيع الماضية، وأتطلع قدمًا للعودة إلى المنطقة والتمكن من المضي في الترتيبات النهائية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ماكرون يدعو لتجنب أي عمل يضعف محادثات الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

وحمل هوكستين، الذي زار لبنان للمرة الثانية في أقل من شهرين، اقتراحًا إسرائيليًا ردًا على مقترح قدمه لبنان في يونيو حول ترسيم الحدود. وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة أميركية، في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترًا مربعة تُعرف حدودها بـ«الخط 23»، بناء على خريطة أرسلها لبنان العام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بـ«الخط 29».

وفي مقابلة مع قناة «إل. بي.سي.آي» المحلية مساء الإثنين، أكد هوكستين أن حقل «كاريش» شهد خلال السنوات التسع الماضية «قدرًا هائلًا من النشاط من دون أي انتباه له»، موضحًا أن «ما نركز عليه هو كيف نصل إلى حل يسمح لإسرائيل بالاستمرار (في كاريش) وللبنان البدء والدخول إلى سوق الطاقة».

عون: هدف المفاوضات الحفاظ على حقوق لبنان
واستبق عون الاجتماع مع هوكستين بالتأكيد على أن هدف المفاوضات «الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد».

ووصف مسؤول إسرائيلي، طلب عدم كشف اسمه، لوكالة «فرانس برس» الأحد زيارة هوكستين بأنها «لحظة الحقيقة»، مشيرًا إلى أن الأخير يحمل عرضًا إسرائيليًا يعتبر «تنازلًا بالنسبة للطرفين». ويتيح العرض، وفق المصدر ذاته، «للبنان تطوير الحقل في المنطقة المتنازع عليها (...) مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية»، موضحًا أن الحقل هو «حقل صيدا»، الذي يُعرف في لبنان بـ«حقل قانا».

تصريحات لبنانية «إيجابية»
يقع حقل «قانا» في منطقة يتقاطع فيها «الخط 23» مع «الخط 1»، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من «الخط 23». وعكست التصريحات اللبنانية الصادرة في الساعات الأخيرة «إيجابية» في التعاطي مع ما حمله هوكستين، وسط تكتم على مضمون الشروط الإسرائيلية.

وأكد نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، المكلف من عون متابعة ملف التفاوض، الإثنين أن «الفجوة في الخلافات الموجودة في هذا الملف قد ضاقت، والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت ستكون قصيرة» آملًا أن «نرى نتيجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في هذا المجال».

وشدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، عقب استقباله هوكستين، على أن المفاوضات «باتت قريبة من أن تصل إلى خواتيمها». وأضاف: «ثمة تقدم ملحوظ.. ربما تقدم هائل».

موقف «حزب الله»
واستبق «حزب الله»، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد، وصول هوكستين بنشر شريط فيديو، الأحد، مدته دقيقة و16 ثانية، قال إنه يرصد فيه المنصة وسفنًا أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في تاريخين مختلفين. ويفصل الشريط حجم كل سفينة وإحداثياتها.

وتعليقًا على ذلك، أكد هوكستين ردًا على سؤال، أن «الدبلوماسية والمفاوضات» هي الطريقة الوحيدة لتسوية النزاع، موضحًا أن «أي أمر آخر ينطوي على خطر التسبب ببعض الضرر غير المدروس للمفاوضات ويمكنه وضع حد لها».

وكان الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصرالله، حذر الشهر الحالي من نشوب حرب اعتبر أنها قد تُخضع إسرائيل لشروط لبنان، مشيرًا إلى أن كافة الحقول الإسرائيلية «في دائرة التهديد» و«لا يوجد أي هدف إسرائيلي لا تطاله الصواريخ الدقيقة». إلا أنه عاد ليؤكد في كلمة الأحد، نشرت مضمونها قناة «المنار» التابعة لحزبه، إنه على ضوء نتائج لقاءات هوكستين «سنحدد كيف نتصرف في الآونة المقبلة».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الثاني من يونيو اعتراض ثلاث مسيرات تابعة لـ«حزب الله» كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

وفي تل أبيب، قال رئيس لجنة الخارجية والدفاع الإسرائيلية البرلمانية رام بن باراك، لإذاعة محلية، «نحن لا نعير اهتمامًا لتهديدات نصر الله وهي ليست عاملًا في المفاوضات». لكنه أكد أنه «إذا تجرأ نصر الله على فعل أي شيء ضد منصات الغاز الإسرائيلية، فإن لبنان، وحزب الله، سيدفعان ثمنًا باهظًا».

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميًا. وفي 2006 خاض «حزب الله» حربًا دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يومًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سقوط جزء من إهراءات مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار
سقوط جزء من إهراءات مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار
«حزب الله» يحذر الاحتلال الإسرائيلي من «التلاعب بالوقت» في نزاع الحدود البحرية
«حزب الله» يحذر الاحتلال الإسرائيلي من «التلاعب بالوقت» في نزاع ...
مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية للمطالبة بحكومة مدنية
مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية للمطالبة بحكومة مدنية
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
المزيد
تفاؤل أميركي إزاء محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
تفاؤل أميركي إزاء محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل...
منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية
منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية...
الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحل لجنة الأمم المتحدة حول حرب غزة 2021
الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحل لجنة الأمم المتحدة حول حرب غزة......
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام ......
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط