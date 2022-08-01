Atwasat

منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 04:21 مساء
منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء, 8 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت 30 منظمة إنسانية ودولية عاملة في اليمن، أطراف النزاع إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي الثلاثاء، مؤكدة أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بشكل «ملحوظ» منذ بدء الهدنة في أبريل الماضي.

وقالت المنظمات في بيان مشترك «نحث جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر أو أكثر، والالتزام ببنودها.. والوفاء بها جميعها».

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، «أنقذوا الأطفال» و«أوكسفام»، والمجلس النرويجي للاجئين وغيرها من المنظمات العاملة في اليمن.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

- الأمم المتحدة تتحدث عن «إشارات إيجابية» في اليمن مع دخول الهدنة يومها الأخير
- تظاهرة منددة بحصار الحوثيين لتعز مع بدء مشاورات أطراف حرب اليمن

في الثاني من أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة، وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل، خصوصًا ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

جهود نحو تمديد الهدنة
ويبذل مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، جهودًا نحو تمديد الهدنة، ولم تتضح بعد مواقف الحوثيين والحكومة.

وأكدت المنظمات في بيانها أنه «خلال الأشهر الأربعة الماضية، شهد اليمنيون أطول فترة هدوء في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات».

وأضاف البيان «لقد وفرت الأشهر الأربعة الماضية لحظات من الطمأنينة والأمل للشعب اليمني.. لا يسعنا أن نفقد هذا التقدم الآن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
ريال مدريد يستعد للسوبر الأوروبي بهزيمة يوفنتوس

ريال مدريد يستعد للسوبر الأوروبي بهزيمة يوفنتوس
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوسيط الأميركي في بيروت لبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الوسيط الأميركي في بيروت لبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
سقوط جزء من إهراءات مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار
سقوط جزء من إهراءات مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار
«حزب الله» يحذر الاحتلال الإسرائيلي من «التلاعب بالوقت» في نزاع الحدود البحرية
«حزب الله» يحذر الاحتلال الإسرائيلي من «التلاعب بالوقت» في نزاع ...
مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية للمطالبة بحكومة مدنية
مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية للمطالبة بحكومة مدنية
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
المزيد
منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية
منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر إضافية...
الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحل لجنة الأمم المتحدة حول حرب غزة 2021
الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحل لجنة الأمم المتحدة حول حرب غزة......
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام ......
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة ......
مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية للمطالبة بحكومة مدنية
مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية للمطالبة بحكومة مدنية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط