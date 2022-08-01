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الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحل لجنة الأمم المتحدة حول حرب غزة 2021

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 04:20 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحل لجنة الأمم المتحدة حول حرب غزة 2021
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بحل لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في حرب غزة العام 2021 ونددت بتصريحات أحد أعضائها ووصفتها بأنها معادية للسامية.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى تصريحات العضو بلجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميلون كوثاري في مقابلة.

وقال كوثاري في بودكاست لموقع «موندوويس» في 25 يوليو: «نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا»، وفق «فرانس برس».

الاحتلال الإسرائيلي يقاطع التحقيق 
وقاطعن قوات الاحتلال الإسرائيلي التحقيق ومنعت دخول محققي اللجنة. وقالت إن النتائج الجزئية التي خلصت إليها اللجنة في يونيو كانت الأحدث في سلسلة من التقارير المنحازة. وقال لابيد: «لا يمكن أن تكون الحرب ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، إنها تتطلب أيضًا العمل. هذا وقت العمل. لقد حان الوقت لحل اللجنة... هذه اللجنة لا تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها».

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وقالت ميشيل تايلور، مبعوثة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، على «تويتر»: «هذه التعليقات غير المقبولة تفاقم للأسف مخاوفنا العميقة بشأن طبيعة ونطاق عمل لجنة التحقيق والمعاملة غير المتناسبة والمنحازة من جانب مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل».

وعلى الرغم من أن اللجنة تشكلت للتحقيق في حرب غزة التي استمرت 11 يومًا في مايو 2021، فإن تفويض التحقيق يشمل انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قبل ذلك وبعده، إضافة للتحقيق في الأسباب الجذرية للتوتر. وقُتل ما لا يقل عن 250 فلسطينيًا و13 إسرائيليًا في القتال العنيف، الذي شهد إطلاق مقاتلين من غزة صواريخ، وشنت إسرائيل ضربات جوية على القطاع الساحلي.

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