الاحتلال الإسرائيلي يبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أبقى الوزراء الإسرائيليون، الأحد، على التجميد الجزئي لعائدات الضرائب التي يحصلها الاحتلال الإسرائيلي لصالح السلطة الفلسطينية ردًا على دعم الأخيرة المالي لعائلات أشخاص اتّهموا بتنفيذ هجمات، وفق ما قال مسؤول.

ويعادل المبلغ المجمّد البالغ حوالي 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية لعائلات منفّذي هجمات العام الماضي، بموجب قانون يعود إلى العام 2018، وفق «فرانس برس».

190 مليون دولار شهريًا رسوم جمركية

وتجمع إسرائيل حوالي 190 مليون دولار شهريًا كرسوم جمركية على البضائع الموجّهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر موانئ إسرائيلية وتحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

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عندما بدأت إسرائيل تطبيق القانون العام 2019، رفض الفلسطينيون الحصول على جميع الأموال لمدة ثمانية أشهر، وذلك احتجاجًا على الخطوة. وترى إسرائيل أن تقديم دفعات مالية لعائلات منفّذي الهجمات يشجّع على تصعيد العنف.

مساعدة عائلات خسرت المعيل الرئيسي

أما السلطة الفلسطينية فتقول إن الدفعات هدفها مساعدة عائلات خسرت المعيل الرئيسي. وقال مسؤول إسرائيلي إن الوزراء في «حكومة الأمن» الإسرائيلية أقروا الإبقاء على التجميد.

ودفعت الخطوة المسؤول الرفيع في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ لاتّهام إسرائيل بـ«قرصنة» الأموال. وقال على تويتر «تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني.. إمعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة أموالنا في خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا».