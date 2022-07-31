مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية للمطالبة بحكومة مدنية

القاهرة - بوابة الوسط

خرج مئات المتظاهرين السودانيين في شوارع الخرطوم الأحد مجددين مطالبتهم بحكومة مدنية، وهتف المتظاهرون «يسقط البرهان»، في إشارة إلى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الذي نفذ العام الماضي انقلابًا عسكريًا وأطاح المدنيين من السلطة الانتقالية المتفق عليها لادارة البلاد بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

كما هتف المحتجون، «السلطة خيار الشعب»، مطالبين بعودة العسكريين إلى الثكنات، وقال أحد المتظاهرين إن «موكب اليوم (الأحد) هو للتعايش السلمي ودعم الوطن الواحد»، في إشارة الى ما شهدته البلاد أخيرا من اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 300 آخرين، بحسب «فرانس برس».

غض الطرف عن كل المشاكل القبلية والجهوية

وأضاف «المجلس العسكري الانقلابي يغض الطرف عن كل المشاكل القبلية والجهوية ويعرف من أين يأتي السلاح». وقال متظاهر آخر لم يكشف عن اسمه «ممنوع منعًا باتًا على أي عسكري أن يعتدي على أي كان لأنه يتكلم في السياسة .. الجيش مهمته حماية الشعب وليس التدخل في سياسات الحكم».

- البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية الثلاثية

- قوى الحرية والتغيير ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة التظاهر

ومنذ الانقلاب العسكري، يخرج السودانيون إلى شوارع العاصمة وضواحيها وبعض الولايات الأخرى للتظاهر والمطالبة بالحكم المدني وانهاء انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر. وغالبًا ما تخللت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 116 متظاهرًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.

تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة

وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة من العاصمة. وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية» في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية».

كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيجري حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية وليكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية. إلا أن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة».