سقوط جزء من إهراءات مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار

القاهرة - بوابة الوسط

سقط جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت الأحد، بعد تكرر اندلاع النيران فيه، قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع، وفق مراسلين لوكالة «فرانس برس»، نقلوا مشاهدتهم لغبار أبيض غطى أجواء المرفأ.

وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدّع جراء الانفجار معرّض لـ«خطر السقوط».

- لبنان يحذر من خطر سقوط الجزء الشمالي من إهراءات مرفأ بيروت

وتحولت الإهراءات رمزا لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.