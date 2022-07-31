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الوسيط الأميركي في بيروت لبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 03:29 مساء
الوسيط الأميركي في بيروت لبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
سفينة التخزين والإنتاج العائدة لشركة «إينرجان»، والتي ستعمل على استخراج الغاز لصالح إسرائيل من حقل كاريش لدى مرورها في قناة السويس. 2 يونيو 2022. (أ ف ب)
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بدأ الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي وصل إلى بيروت، الأحد، لقاءاته مع المسؤولين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي لم يجرِ التوصل فيه حتى الآن إلى أي نتيجة.

وتسارعت منذ بداية الشهر الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل «كاريش»، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبدأ هوكستين، جولته بلقاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على أن يلتقي الإثنين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في بيان الأحد، أن زيارة هوكستين تأتي في إطار التزام الإدارة الأميركية «بتسهيل المفاوضات»، معتبرة أن «التوصل إلى حل أمر ضروري وممكن على حد سواء، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية».

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة أميركية في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلها لبنان العام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش».

عرض جديد لا يتطرق إلى «كاريش»
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان الوسيط الأميركي لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضًا جديدًا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى «كاريش».

وتزامنًا مع زيارة هوكستين الأحد، نشر حزب الله، أبرز القوى السياسية والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، شريط فيديو مدته دقيقة و16 ثانية، وقال إنه يرصد فيه المنصة وسفنًا أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في تاريخين مختلفين. ويفصل الشريط حجم كل سفينة وإحداثياتها.

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أعلن الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصرالله الشهر الحالي، أنه في حال مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه، «لن يستطيع أحد»، أن يستخرج أو يبيع غازًا ونفطًا، وحذر من نشوب حرب اعتبر أنها قد تخضع إسرائيل لشروط لبنان، مشيرًا إلى أن كافة الحقول الإسرائيلية «في دائرة التهديد» و«لا يوجد أي هدف إسرائيلي لا تطاله الصواريخ الدقيقة».

وكان «حزب الله» أرسل في بداية الشهر الحالي مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل «كاريش»، واعترضها الجيش الإسرائيلي.

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