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القضاء اللبناني يحتجز باخرة للتحقيق في احتمال نقلها حبوبا أوكرانية «مسروقة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 02:15 مساء
القضاء اللبناني يحتجز باخرة للتحقيق في احتمال نقلها حبوبا أوكرانية «مسروقة»
مزارعون أثناء عملية الحصاد في حقل قمح قرب ميليتوبول. 14 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، اليوم السبت، قرارًا بالحجز على سفينة تنقل الشعير، قالت السفارة الأوكرانية في بيروت، إنها حُملت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية.

وقال مسؤول قضائي لوكالة «فرانس برس»، إن النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإجراء التحقيقات الأولية في قضية الباخرة «لوديسيا» الراسية في مرفأ طرابلس في شمال لبنان والتي ترفع العلم السوري، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمر عويدات، وفق المصدر نفسه، بـ«الحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق»، كما كلف شعبة المعلومات بالتواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان «لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة».

- السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا

وتعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، فيما عرقل الغزو الروسي لها والعقوبات الغربية على موسكو، عمليات تصدير الحبوب من البلدين.

وتتهم كييف روسيا بسرقة محاصيلها في المناطق التي احتلتها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها في الخارج.

لقاء بين السفير الأوكراني والرئيس اللبناني
وأعلن السفير الأوكراني في بيروت ايهور اوستاش، الخميس، أنه التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون وبحثا في «مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون».

والجمعة، أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب أنه تلقى «عددًا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية، عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير».

الجهات المعنية تفحص الباخرة
وأوضح، وفق ما جاء في حساب الوزارة على تويتر، أن لبنان لم يتمكن بعد من تحديد مصدر المواد، مشيرًا إلى أن «الجهات المعنية تقوم حاليًا بفحص الباخرة».

وتشير المعلومات الأولية، وفق المسؤول القضائي، إلى أن صاحب شركة الشحن التي أتت بالبضائع تركي الجنسية، فيما تعود البضائع إلى تاجر سوري، وكان يفترض أن يُفرغ جزءًا من حمولتها في لبنان والباقي في سورية.

وأفاد مسؤول في الجمارك لـ«فرانس برس» الجمعة، أنه بعد التحقق تبين أن «أوراق البضائع نظامية وليس هناك ما يدل على أنها وصلت إلى لبنان مسروقة»، مشيرًا إلى أن «الباخرة ليس عليها عقوبات خصوصًا أنها مرّت بتركيا، وإن كانت تشملها عقوبات لتم توقيفها هناك».

يأتي ذلك في وقت يشهد فيها لبنان الغارق في انهيار اقتصادي أزمة حبوب، إذ ينتظر اللبنانيون في طوابير للحصول على أكياس الخبز المدعوم، وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الوضع سوءًا كون لبنان يستورد 80% من حاجته من أوكرانيا.

ومنذ بدء الغزو الروسي، علقت آلاف أطنان الحبوب في الموانئ الأوكرانية، فيما وقعت كييف وموسكو الشهر الجاري، اتفاقًا يسمح بتصدير 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

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