60 إصابة خلال تظاهرات «التيار الصدري» في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة العراقية، سقوط 60 إصابة خلال تظاهرات أنصار التيار الصدري في بغداد اليوم، والتي اقتحموا على إثرها مبنى البرلمان، بعد دخول المنطقة الخضراء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المؤسسات الصحية استقبلت 60 إصابة مختلفة بعضها «شديد»، موزعة على مستشفى الكرامة بـ25 حالة أغلبها بسيطة إلى متوسطة، بينما استقبل مستشفى اليرموك 27 إصابة منها 6 «شديدة»، و8 إصابات في مستشفى الشيخ زايد «متنوعة الشدة».

وأكدت الوزارة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة لهم.

من جانبه، انتقل وزير الصحة العراقي هاني العقابي، لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة لجرحى التظاهرات، إذ تفقد عددًا من مستشفيات بغداد، مؤكدًا استنفار جهود الوزارة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي قرب المنطقة

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الرسمية العراقية «واعد»، إصابة عدد من أتباع التيار الصدري؛ إثر إطلاق القوات الحكومية قنابل الغاز والرصاص المطاطي، قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

- متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، كما أفاد مصوّر في «فرانس برس»، بعدما تمكّنوا من دخول المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

ودخل مصوّر وكالة «فرانس برس» مع المتظاهرين إلى البرلمان العراقي، فيما اقتحم آلاف المتظاهرين أيضًا الأربعاء لوقت قصير مبنى البرلمان، منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة.

لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء. (صورة مثبتة من فيديو)

وزير الصحة العراقي يتابع أحد المصابين. (وزارة الصحة العراقية)

لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء. (صورة مثبتة من فيديو)

لحظة اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء. (صورة مثبتة من فيديو)