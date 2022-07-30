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تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأميركية احتجاجا على موقف واشنطن من الدستور الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 01:55 صباحا
تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأميركية احتجاجا على موقف واشنطن من الدستور الجديد
الجرندي يلقي كلمة تونس خلال مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، 5 فبراير 2022. (الخارجية التونسية)
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استدعت الخارجية التونسية القائمة بأعمال السفارة الأميركية، احتجاجا على موقف واشنطن من الاستفتاء على الدستور الجديد.

يأتي احتجاج تونس ضد بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، بشأن المسار السياسي في تونس، وأيضا تصريحات وصفتها بـ«غير المقبولة»، أدلى بها السفير المعتمد بتونس أمام الكونجرس الأميركي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن دهشة بلاده الشديدة، إزاء هذه التصريحات والبيانات.

تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي
وأضاف الجرندي أن هذا الموقف الأميركي تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني، مؤكدا أن تونس متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي.

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وكانت الخارجية الأميركية أعلنت عن تفهمها لمخاوف المعارضة في تونس، بشأن الحقوق والحريات في أعقاب التصديق على الدستور الجديد، وطالبت بوضع قانون انتخابي يضمن مشاركة سياسية واسعة في الانتخابات البرلمانية، المقررة في نهاية العام الجاري.

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