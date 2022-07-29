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الجزائر ترفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 11:58 مساء
الجزائر ترفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا
العلم الوطني الجزائري يرفرف في العاصمة الجزائرية (أ ف ب)
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أعلنت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في الجزائر، رفع قيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فُرضت مطلع يونيو الماضي، بعد ساعات من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.

وجاء الإعلان باللغة الفرنسية، في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليو الحالي، ونشرته وسائل إعلام محلية الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في مذكّرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية، «إن الإجراءات الاحترازية- تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا- لم تعد سارية» اعتبارًا من الخميس.

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ولم يصدر أي إعلان بهذا الصدد من الرئاسة الجزائرية أو الحكومة، فيما لفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ «في ختام عملية تقييم للآلية»، التي وُضعت بعد فرض القيود، و«بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة».

تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون»
وفُرضت القيود بعدما علّقت الجزائر، في 8 يونيو الماضي، «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

وفي اليوم نفسه، طلبت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في الجزائر، من أعضائها حظر التعامل التجاري للسلع والخدمات، من وإلى إسبانيا.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر حينها من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو «انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار».

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه «في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره».

ونهاية يونيو، اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري.

وفي العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليار، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90%) مما استوردته مدريد من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.

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