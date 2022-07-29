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سبعة قتلى على الأقل جراء سيول في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 10:08 مساء
سبعة قتلى على الأقل جراء سيول في الإمارات
شارع في إمارة الفجيرة في الإمارات بعد أمطار غزيرة. 29 يوليو 2022. (أ ف ب)
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لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء سيول ضربت عدة مناطق في الإمارات في الأيام الأخيرة، بينما تواصل السلطات عمليات الإنقاذ، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة.

وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية، علي الطنيجي، في مقطع فيديو نشرته الوزارة على تويتر، «يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول»، مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود «وقد فارق الحياة».

المتضررون عادوا لمنازلهم
وبحسب الطنيجي فإن 80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول «عادوا إلى منازلهم»، مضيفاً أنه «تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول».

- أمطار غزيرة وسيول تضرب عدة مناطق في الإمارات (فيديو)

وشهدت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة منذ الأربعاء، تساقط كمية كبيرة من الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في هذا الوقت من العام.

وجرى إنقاذ أكثر من 870 شخصا في إماراتي الشارقة والفجيرة الخميس، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وفي إيران، لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران، اعتبارا من الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة، مع تسجيل ظواهر مناخية مماثلة في محافظات أخرى.

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