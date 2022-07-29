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قيس سعيد يرفض «التدخل الأجنبي» بعد التخوفات الغربية على الديمقراطية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 09:31 مساء
قيس سعيد يرفض «التدخل الأجنبي» بعد التخوفات الغربية على الديمقراطية في تونس
الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي كلمة في قصر قرطاج. (أرشيفية: رويترز)
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، رفضه «أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي»، في تصريحات جاءت بعدما أبدت عدة دول غربية مخاوفها بشأن الديمقراطية في تونس، في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي في البلاد.

وبعد عام من إعلان سعيد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، طرح الرئيس التونسي دستورا جديدا هذا الأسبوع يمنحه سلطات أكبر بكثير وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري يوم الإثنين، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته على «استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني».

وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على فيسبوك، «لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب»، بحسب «رويترز».

قلق غربي إزاء التطورات السياسية في تونس
وكانت عدة دول غربية، ولا سيما الولايات المتحدة، قد عبرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس.

وقال وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن، في بيان يوم الخميس، «شهدت تونس تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011»، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.

وقال الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إن إجماعا واسعا بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديمقراطية، لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.

نسبة منخفضة للمشاركة في الاستفتاء
وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف وإنها «رصدت أيضا النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة».

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تقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية، إن هناك شكوكا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الإثنين، والتي بلغت 30.5%، وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.

ويؤكد سعيد، أن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات.

وقالت مفوضية الانتخابات، التي جرى استبدال مجلسها هذا العام، إن الاستفتاء كان نزيها.

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