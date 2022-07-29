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لبنان متفائل بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 04:45 مساء
لبنان متفائل بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب. (الإنترنت)
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 قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، اليوم الجمعة، إن هناك تفاؤلا أكبر من أي وقت سابق إزاء التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأميركية.

وأضاف بو حبيب، وفقا لتغريدة على حساب الوزارة على «تويتر»: «لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم». وأشار إلى أن المسؤول الأميركي الذي يتوسط في النزاع، آموس هوكستين، سيصل إلى بيروت في مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني لترسيم الحدود، وفق وكالة «رويترز».

وساطة أميركية في مفاوضات لبنان وإسرائيل
ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم حدود بحرية مشتركة من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن هوكستين التقى بالمفاوضين الإسرائيليين في يونيو وأطلعهم على نتائج زيارته للبنان في وقت سابق من ذلك الشهر.

ويهدد النزاع بتفاقم التوتر بين الدولتين. وقال زعيم جماعة «حزب الله»، حسن نصر الله، إنه لن يتمكن أحد من العمل في حقول النفط والغاز البحرية إذا مُنع لبنان من حقوقه في الاستخراج من مناطق قبالة سواحله.

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