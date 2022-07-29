مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة .

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نقلته وكالة «فرانس برس» إن «فتى فلسطينيا (16عاما) استشهد متأثرا بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله».

وأفاد مصور «فرانس برس» بأن «مسيرة سلمية انطلقت شارك فيها مئات من القوى الوطنية والإسلامية ومن سكان قرى المغير وترمس عيا وأبو فلاح ضد الاستيطان الذي سيطال أراضيهم، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالاستيطان»، وتابع المصور أن المتظاهرين «أن المسيرة تحولت إلى مواجهات مع المستوطنين عبر التراشق بالحجارة. وأطلق الجيش الرصاص وأصاب ثلاثة متظاهرين».

في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث الذي يأتي بعد أيام فقط من مقتل فلسطينيَين خلال مداهمة ليلية في نابلس، الأحد.

منذ أواخر مارس، قُتل خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 53 فلسطينيًا معظمهم في الضفة الغربية وبينهم عناصر ينتمون إلى فصائل مسلحة ومدنيون بمن فيهم الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة خلال تغطيتها عملية مداهمة إسرائيلية في جنين.