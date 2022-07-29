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ماكرون يؤكد لولي العهد السعودي أهمية تنويع مصادر إمدادات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 01:25 مساء
ماكرون يؤكد لولي العهد السعودي أهمية تنويع مصادر إمدادات الطاقة
ماكرون وبن سلمان في لقاء سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة خلال محادثاته هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ما أعلن، الجمعة، قصر الإليزيه في بيان نقلته وكالة «رويترز».

واستضاف ماكرون ولي العهد السعودي، أمس الخميس، في إطار الجهود الغربية المتزايدة للتودد للرياض، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وسط الحرب في أوكرانيا والمحادثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفق «رويترز».

وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أسفر عن قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا. ويريد ماكرون من الرياض زيادة إنتاج النفط.

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