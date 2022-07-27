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أمطار غزيرة وسيول تضرب عدة مناطق في الإمارات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 11:57 مساء
أمطار غزيرة وسيول تضرب عدة مناطق في الإمارات (فيديو)
الأمطار الغزيرة تعوق حركة السيارات في بعض المناطق الإماراتية (صورة من فيديو: تويتر)
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شهدت عدة مناطق في الإمارات العربية المتحدة، خاصة الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة خورفكان، اليوم الأربعاء، أمطارًا غزيرة وصلت إلى درجة السيول، متسببة في تعطيل حركة المواصلات.

وأدى هطول الأمطار إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتجمع بسيط للمياه في بعض المناطق، بينما غرقت الشوارع بالمياه، في وقت لا تزال فيه السماء غائمة ما يبشر بهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

مشاهد السيول
ونشرت عدة حسابات على «تويتر» تنشط من داخل الإمارات، مقاطع مصورة تظهر جرف مياه الأمطار للسيارات، وسط نشاط مستمر لحركة الرياح، بينما حذرت حسابات رسمية إماراتية المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر عند الخروج من المنازل.

لجنة عاجلة لتقييم الأضرار
في الأثناء وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وال».

كما وجه المجلس اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة.

تحذير للمواطنين والمقيمين
وناشدت اللجنة التي جرى تشكيلها كافة المواطنين والمقيمين، خاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والإبلاغ الفوري عن أية حوادث عبر أرقام الطوارئ وغرف العمليات في الجهات الشرطية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددة على أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية.

إنقاذ العائلات العالقة
كما أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، عبر حسابها على «تويتر»، إغلاق طريق سهيلة الشارقة وصولاً إلى مدينة الذيد؛ بسبب ارتفاع منسوب المياة الجارية، وذلك حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وعلى وقع الأضرار المتواصلة، نشر حساب الوزارة مقطعا مصورًا يظهر جهود الدفاع المدني في إنقاذ عائلة آسيوية في منطقة شيص في خورفكان بالمنطقة الشرقية.

الدوام عن بعد
ونبهت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية منشآت القطاع الخاص التي تقع مقار عملها في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية، خاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، بأن يكون دوام العاملين لديها غير الضروريين وفق نظام العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

كما أشارت إلى ضرورة احتساب الفترة الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان عمله ضمن ساعات العمل العادية، وذلك في حالة العامل الذي يعد دوامه خلال اليومين المشار إليهما ضرورياً في المنشآت المذكورة.

الأمطار الغزيرة تعوق حركة السيارات في بعض المناطق الإماراتية (صورة من فيديو: تويتر)
الأمطار الغزيرة تعوق حركة السيارات في بعض المناطق الإماراتية (صورة من فيديو: تويتر)
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