Atwasat

5 قتلى في انفجارين منفصلين بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 03:50 مساء
5 قتلى في انفجارين منفصلين بالصومال
موقع انفجار سابق في مقديشو على طريق مؤدي للمطار، 12 يناير 2022. (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

قالت الإذاعة الرسمية في الصومال والشرطة وسكان إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم الأربعاء في انفجارين منفصلين وقعا في بلدتين بجنوب البلاد، وفق وكالة «رويترز».

وأعلن مسلحو حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتهم عن الهجومين. وقالت الشرطة وسكان إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث الأول حين انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين في سوق للماشية في بلدة أفجوي بإقليم شبيلا السفلى.

وذكر ضابط الشرطة نور فرح من أفجوي لـ«رويترز» «انفجرت قنبلة واحدة لكنها لم تُسقط ضحايا، ثم انفجرت القنبلة الثانية وأودت بحياة أربعة مدنيين». وقالت الإذاعة الرسمية إن الانفجار الثاني في بلدة مركة الساحلية أودى بحياة مفتش الشرطة هناك.

- الصومال: عودة 5 آلاف جندي مفقودين قريبا من إريتريا 
- قوات الأمن الصومالية وسكان يقتلون 70 مسلحا في هجوم 
- الجفاف يضرب الصومال ودعوات لمساعدات عاجلة

مقتل مفتش شرطة صومالي
وكتبت إذاعة مقديشو في تغريدة نقلا عن مسؤولي أمن محليين «قتل عبدالله علي وافو مفتش شرطة مركة، عاصمة إقليم شبيلا السفلى، في تفجير إرهابي بالبلدة». وقال أحمد فرح، أحد سكان مركة، إن أفراد الأمن طوقوا موقع الانفجار.

وقال المتحدث العسكري باسم حركة الشباب عبد العزيز أبومصعب إن الحركة الإسلامية مسؤولة عن الهجومين. وقال أبو مصعب لـ«رويترز» «قتلنا مفتش شرطة مركة ومن كانوا معه في هجوم. وقتلنا جنديين في انفجار بأفجوي».

وتقاتل حركة الشباب منذ أكثر من عشر سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد ولفرض حكمها. وكثيرا ما تشن الحركة هجمات بالأسلحة النارية وتفجر أهدافا عسكرية ومدنية في الصومال كما تشن هجمات على أهداف في المنطقة وبخاصة في كينيا المجاورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
نتائج أولية: 94.6% صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور التونسي الجديد
نتائج أولية: 94.6% صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور التونسي الجديد
عائلة شيرين أبوعاقلة عن لقاء بلينكن: «لم يلتزم بشيء» بشأن التحقيقات في اغتيالها
عائلة شيرين أبوعاقلة عن لقاء بلينكن: «لم يلتزم بشيء» بشأن ...
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
العاهل الأردني لرئيس الوزراء الإسرائيلي: لا بد أن يشارك الفلسطينيون في المشاريع الإقليمية
العاهل الأردني لرئيس الوزراء الإسرائيلي: لا بد أن يشارك ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
المزيد
لبنان يحذر من خطر سقوط الجزء الشمالي من إهراءات مرفأ بيروت
لبنان يحذر من خطر سقوط الجزء الشمالي من إهراءات مرفأ بيروت...
5 قتلى في انفجارين منفصلين بالصومال
5 قتلى في انفجارين منفصلين بالصومال...
مباحثات إماراتية - إيرانية حول عودة سفير أبوظبي إلى طهران
مباحثات إماراتية - إيرانية حول عودة سفير أبوظبي إلى طهران...
العاهل الأردني لرئيس الوزراء الإسرائيلي: لا بد أن يشارك الفلسطينيون في المشاريع الإقليمية
العاهل الأردني لرئيس الوزراء الإسرائيلي: لا بد أن يشارك ......
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط