5 قتلى في انفجارين منفصلين بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الإذاعة الرسمية في الصومال والشرطة وسكان إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم الأربعاء في انفجارين منفصلين وقعا في بلدتين بجنوب البلاد، وفق وكالة «رويترز».

وأعلن مسلحو حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتهم عن الهجومين. وقالت الشرطة وسكان إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث الأول حين انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين في سوق للماشية في بلدة أفجوي بإقليم شبيلا السفلى.

وذكر ضابط الشرطة نور فرح من أفجوي لـ«رويترز» «انفجرت قنبلة واحدة لكنها لم تُسقط ضحايا، ثم انفجرت القنبلة الثانية وأودت بحياة أربعة مدنيين». وقالت الإذاعة الرسمية إن الانفجار الثاني في بلدة مركة الساحلية أودى بحياة مفتش الشرطة هناك.

مقتل مفتش شرطة صومالي

وكتبت إذاعة مقديشو في تغريدة نقلا عن مسؤولي أمن محليين «قتل عبدالله علي وافو مفتش شرطة مركة، عاصمة إقليم شبيلا السفلى، في تفجير إرهابي بالبلدة». وقال أحمد فرح، أحد سكان مركة، إن أفراد الأمن طوقوا موقع الانفجار.

وقال المتحدث العسكري باسم حركة الشباب عبد العزيز أبومصعب إن الحركة الإسلامية مسؤولة عن الهجومين. وقال أبو مصعب لـ«رويترز» «قتلنا مفتش شرطة مركة ومن كانوا معه في هجوم. وقتلنا جنديين في انفجار بأفجوي».

وتقاتل حركة الشباب منذ أكثر من عشر سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد ولفرض حكمها. وكثيرا ما تشن الحركة هجمات بالأسلحة النارية وتفجر أهدافا عسكرية ومدنية في الصومال كما تشن هجمات على أهداف في المنطقة وبخاصة في كينيا المجاورة.