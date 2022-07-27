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مباحثات إماراتية - إيرانية حول عودة سفير أبوظبي إلى طهران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 03:23 مساء
مباحثات إماراتية - إيرانية حول عودة سفير أبوظبي إلى طهران
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني (يمين) مستقبلا مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، في طهران، 6 ديسمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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ناقش وزيرا الخارجية الإماراتي والإيراني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية الأربعاء، فيما تدرس الدولة الخليجية إرسال سفير إلى طهران. وكانت الإمارات خفّضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران العام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران إثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة.

وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار معها لحلحلة المسائل العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات. وتقيم السعودية بدورها محادثات مع خصمها اللدود إيران. وقالت الوكالة إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تلقى اتصالًا هاتفيًا من حسين أمير عبداللهيان جرى خلاله «بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين». وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى «حرص دولة الإمارات على تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد».

الخارجية الإيرانية: نظرة إيجابية بشأن العلاقات مع الإمارات
من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عبداللهيان أشاد في الاتصال الذي جرى الثلاثاء بـ«النظرة الإيجابية لكبار المسؤولين في البلدين حول العلاقات الثنائية».

في وقت سابق من الشهر الجاري، قال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش إن بلاده تدرس إعادة سفيرها إلى إيران، داعيًا إلى التعاون الاقتصادي الإقليمي كوسيلة لتخفيف التوترات السياسية. وقال قرقاش لصحفيين «يمكن أن يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي المفتاح»، مضيفًا أن الإمارات «ليست طرفًا في أي محور في المنطقة ضد إيران». وتابع «الاقتصاد إحدى الأدوات لخلق ثقة متبادلة أكبر في المنطقة. علينا أن نستخدم الاقتصاد في مختلف المجالات للدفع نحو خفض تصعيد سياسي كبير».

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وجاء ذلك بعدما وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقًا أمنيًا يعزز جبهتهما المشتركة ضد إيران، خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل. وسبق أن قالت الإمارات إن دول الخليج يجب أن تشارك في «الدبلوماسية الجماعية» للتوصل إلى اتفاق مع إيران التي تتعثر محادثاتها مع القوى الغربية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي للعام 2015.

وقال دبلوماسي إيراني لجريدة كويتية هذا الأسبوع إن سفيرًا كويتيًا سيصل إلى طهران «خلال الأيام القليلة المقبلة»، لكن سلطات الدولة الخليجية لم تعلن عن هذه الخطوة بعد. في العام 2020 أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهي خطوة نددت بها طهران. ورغم ذلك تبادل المسؤولون الإماراتيون والإيرانيون الزيارات منذ ذلك الحين.

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