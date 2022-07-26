Atwasat

القضاء العراقي يبرئ بريطانياً حكم عليه بالسجن من تهمة تهريب الآثار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 04:41 مساء
القضاء العراقي يبرئ بريطانياً حكم عليه بالسجن من تهمة تهريب الآثار
الألماني فولكال وولدمان والبريطاني جيمس فيتون في محكمة في بغداد، 22 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio


برأت محكمة التمييز العراقية البريطاني جيمس فيتون، من تهمة تهريب الآثار، فألغت بذلك حكمًا صدر بحقه بالسجن 15 عامًا، على أن يتم الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة، كما أفاد محاميه الإثنين وكالة «فرانس برس».

وقال المحامي ثائر سعود: «تم نقض الحكم هذا اليوم من قبل محكمة التمييز وتبرئة موكلي من التهمة»، إثر استئناف قدمه قبل أكثر من شهر بالحكم السابق. وأوضح سعود أنه سيتم الإفراج عن فيتون «في الأيام المقبلة بمجرد اكتمال الإجراءات».

ونشر على صفحته على «فيسبوك» نص القرار الصادر عن محكمة التمييز، الذي أورد أنه تم «نقض وإلغاء التهمة الموجهة لجيمس فيتون ... والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده».

ورأت محكمة التمييز أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بحق فيتون في يونيو الماضي، استنادًا إلى قانون الآثار والتراث العراقي، «اعتمدت في تأسيس قراراتها على الجانب المادي الظاهر للجريمة... دون مراعاة الجانب الآخر المتعلق بالركن المعنوي للجريمة (القصد الجرمي)». واعتبرت المحكمة أن «القصد الجرمي» لم يكن متوفرًا.

قطع أثرية عراقية ملقاة على الأرض
واستندت بذلك إلى أن فيتون «دخل العراق بصفة سائح وبصورة مشروعة، وأنه أجرى جولاته السياحية في أماكن سياحية دينية وأثرية عامة برفقة مرشد سياحي، وإن القطع المضبوطة التي التقطها كانت موجودة في أماكن مترامية ومنتشرة في الأرض ودون حراسة وكان مظهرها الخارجي يوحي بأنها أحجار عادية وليست أثرية». وأعرب من جهته صهر فيتون، سام تاسكر، في اتصال مع «فرانس برس» عن «سروره بالخبر»، مضيفًا: «إننا ننتظر الآن الإفراج عنه». 

أوقف البريطاني جيمس فيتون (66 عامًا) مع الألماني فولكار فادلمان (60 عامًا) في مطار بغداد الدولي في 20 مارس، وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة فالدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما.

وكان الرجلان وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل. وبعد ثلاث محاكمات، برأت محكمة الجنايات الألماني، فيما دانت فيتون بتهمة محاولة تهريب قطع أثرية من البلاد وحكمت عليه بالسجن مدة 15 عامًا.

ودفع المتهمان ببراءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤالًا حول ما إذا كانا مذنبين بتهريب آثار وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الحادية والأربعين إلى حد الإعدام لكل «من أخرج عمدًا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها».

وكان المحامي سعود اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوافرة تنفي وجود «قصد جرمي» لدى موكله، وأبرزها «وجود القطع بشكل متناثر» على الأرض. وأشار إلى غياب «لافتات تحذيرية» في الموقع، تحذر السياح من عدم التقاط القطع عن الأرض، وكذلك «عدم تسوير» الموقع، «فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها». ولفت كذلك إلى «عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من التقاط القطع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس

قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020

ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»

هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر

صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود
الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» تستعرض لائحة فض الاشتباك

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» ...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلي فلسطينيين يتهمهما بتنفيذ هجوم بمستوطنة أرئيل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلي فلسطينيين يتهمهما بتنفيذ هجوم...
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
نائب رئيس «النواب اللبناني»: لن نتخلى عن حقوقنا البحرية.. ونتفاوض من مكان قوي
نائب رئيس «النواب اللبناني»: لن نتخلى عن حقوقنا البحرية.. ونتفاوض...
قائد عسكري عراقي يطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا لضبط الحدود
قائد عسكري عراقي يطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا لضبط الحدود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
المزيد
القضاء العراقي يبرئ بريطانياً حكم عليه بالسجن من تهمة تهريب الآثار
القضاء العراقي يبرئ بريطانياً حكم عليه بالسجن من تهمة تهريب ......
ولي العهد السعودي يبدأ أول جولة أوروبية منذ مقتل خاشقجي
ولي العهد السعودي يبدأ أول جولة أوروبية منذ مقتل خاشقجي...
قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس
قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في ......
قائد عسكري عراقي يطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا لضبط الحدود
قائد عسكري عراقي يطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا لضبط ......
نائب رئيس «النواب اللبناني»: لن نتخلى عن حقوقنا البحرية.. ونتفاوض من مكان قوي
نائب رئيس «النواب اللبناني»: لن نتخلى عن حقوقنا البحرية.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط