ولي العهد السعودي يبدأ أول جولة أوروبية منذ مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء بلاده متوجها إلى اليونان وفرنسا، في أول جولة في الاتحاد الاوروبي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018 في حادث فرض عليه عزلة غربية انتهت خلال الأشهر الماضية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية بيانا نقلا عن الديوان الملكي أن ولي العهد سيلتقي قيادة البلدين «لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك»، حسب وكالة «فرانس برس».