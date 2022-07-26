ولي العهد السعودي يبدأ أول جولة أوروبية منذ مقتل خاشقجي...

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء بلاده متوجها إلى اليونان وفرنسا، في أول جولة في الاتحاد الاوروبي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018 في حادث فرض عليه عزلة غربية انتهت خلال الأشهر الماضية.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية بيانا نقلا عن الديوان الملكي أن ولي العهد سيلتقي قيادة البلدين «لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك»، حسب وكالة «فرانس برس».
بن سلمان بعد قمة جدة
وخلال قمة قمة جدة للأمن والتنمية الأسبوع الماضي، قال ولي العهد السعودي إن الجهود الدولية المشتركة ضرورية لتعافي الاقتصاد العالمي وأن «السياسات غير الواقعية» بشأن الطاقة ستؤدي إلى «تضخم غير مسبوق»، بحضور الرئيس الأميركي، جو بايدن وزعماء وقادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.
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