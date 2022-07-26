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قائد عسكري عراقي يطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا لضبط الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 12:02 مساء
قائد عسكري عراقي يطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا لضبط الحدود
نائب رئيس قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري، (الإنترنت)
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دعا نائب رئيس قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك «سريع» ومشترك مع إقليم كردستان والدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب التركي من أجل ضبط الأوضاع على الحدود.

ووصل صباح اليوم، وفد عسكري رفيع برئاسة الشمري، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد قوات حرس الحدود، إلى مقر لواء حرس الحدود الأول في منطقة باطوفة بمدينة زاخو في إقليم كردستان، لتقييم الوضع الأمني على الحدود العراقية التركية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، عن وكالة «شفق نيوز» العراقية.

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وقال الشمري «زيارتنا إلى الحدود العراقية التركية جاءت تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي، والخاص بتكليف قيادة العمليات المشتركة بتقييم الوضع الأمني على الحدود».

«لاحظنا حجم التوغل التركي داخل الأراضي العراقية»
وأضاف: «نقوم حاليًا بزيارة النقاط على الحدود التابعة لقيادة حرس حدود المنطقة الأولى، ولاحظنا حجم التوغل التركي داخل الأراضي العراقية وانفتاح نقاطه».

وكان أعضاء مجلس الأمن نددوا أمس الإثنين، بأشد العبارات بالهجوم الذي وقع في قضاء زاخو، والذي أسفر عن سقوط تسعة مدنيين على الأقل بينهم أطفال ضحايا للقصف.

واتهمت السلطات العراقية، تركيا بتنفيذ القصف، إلا أن أنقرة نفت ذلك، متهمة حزب العمال الذي تخوض معه صراعًا مسلحًا بالوقوف خلف الهجوم.

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