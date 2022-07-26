نائب رئيس «النواب اللبناني»: لن نتخلى عن حقوقنا البحرية.. ونتفاوض من مكان قوي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، أن «لبنان يفاوض بملفات ترسيم الحدود البحرية من مكان قوي»، مشيرًا إلى أن الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت في 31 يوليو الجاري.

ونقل موقع «النشرة» اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن بوصعب قوله، قبيل مشاركته في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، «إننا لن نتخلى عن أي حق من حقوقنا البحرية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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لفت الوزير إلى أن «الخط 29 خيار، ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنها تعني إسقاطه، إلا أنه ما زال خيارا من الخيارات التي يجري العمل عليها».

يذكر أن الوسيط الأميركي هوكشتاين زار بيروت في 13 يونيو الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم ردا موحدا في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملا.