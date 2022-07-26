قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلي فلسطينيين يتهمهما بتنفيذ هجوم بمستوطنة أرئيل

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت تقارير فلسطينية وإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت منزلي فلسطينيين تتهمهما بارتكاب هجوم في مستوطة أرئيل قبل نحو ثلاثة أشهر.

وكان الاعتداء أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن اشتباكات اندلعت بين القوات والسكان في محيط المنزلين.

وتقع مستوطنة أرئيل، التي أقيمت عام 1978 شمال الضفة الغربية على أراضي بلدات سلفيت، اسكاكا، مردة، كفل حارس، وسيطر الاحتلال على مساحة 500 دونم من الفلسطينيين حين بدأ تأسيسها، فيما بلغ عدد سكانها حتى عام 2017 حوالي 19,626 مستوطن.

في سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المنشآت التجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين.