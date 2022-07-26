إحصائية أولية: 27,5% نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي
القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 12:08 صباحا
مواطن تونسي يدلي بصوته في أحد الاقتراعات الانتخابية. (أرشيفية : الإنترنت)
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الاثنين، أن النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس بلغت 27,54%.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن 2,458,985 ناخب «كانوا في الموعد» وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة «قابلة للارتفاع»، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.
تعليقات