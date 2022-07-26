إحصائية أولية: 27,5% نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الاثنين، أن النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس بلغت 27,54%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن 2,458,985 ناخب «كانوا في الموعد» وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة «قابلة للارتفاع»، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.