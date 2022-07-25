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رئيس هيئة الانتخابات التونسية: نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 21.28% حتى الساعة السابعة مساء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 09:18 مساء
رئيس هيئة الانتخابات التونسية: نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 21.28% حتى الساعة السابعة مساء
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر. (الإنترنت)
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أعلنت هيئة الانتخابات في تونس ارتفاع عدد المصوتين على مشروع الدستور إلى نحو مليونين، بنسبة تقترب من 22% في حدود السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي  بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن فرز الأصوات سيبدأ فور إغلاق صناديق الاقتراع.

الإقبال كبير في الفترة المسائية
وأعلن بوعسكر في وقت سابق الإثنين أنه من المتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا في الفترة المسائية؛ لأن المراكز ستبقى مفتوحة إلى حدود العاشرة ليلًا، كما أن الإقبال سيكون أكبر خاصة من قبل فئة الشباب. 

كما أعلن بوعسكر، في وقت سابق تجاوز عدد المقترعين في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد مليون ناخب، حتى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

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وقال رئيس الهيئة إن هناك مؤشرات حول نسبة الإقبال تعتبر جيدة وهي في تطور لافت، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا في الفترة الصباحية الأولى من السادسة إلى العاشرة صباحًا، لكن فترة القيلولة ستسجل تراخيًا في إقبال الناخبين.

وتوقع أنه بداية من الساعة السادسة وإلى حدود الساعة العاشرة ستشهد مراكز الاقتراع  إقبالًا من فئة الشباب خلافًا لساعات الصباح الأولى التي شهدت إقبالًا من كبار السن مثل بقية الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

قيس سعيد يدلي بصوته
وأدلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وزوجته، بصوتيهما في الاستفتاء، صباح اليوم، في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

وشرع التونسيون، اليوم الإثنين، بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، وتقول وكالة «فرانس برس» إنه قد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل العام 2011.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارًا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21:00.

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