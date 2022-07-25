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أكبر تحالف شيعي في البرلمان العراقي يعلن اسم مرشحه لرئاسة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 06:53 مساء
أكبر تحالف شيعي في البرلمان العراقي يعلن اسم مرشحه لرئاسة الحكومة
البرلمان العراقي. (الإنترنت)
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أعلن «الإطار التنسيقي»، أبرز تحالف شيعي في البرلمان العراقي، الإثنين، ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة وزراء العراق، في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ تسعة أشهر. 

وسمى الإطار الذي يضم كتلًا شيعية أبرزها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و«كتلة الفتح» الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحًا له، وفق «فرانس برس».

وعقد الإطار الإثنين «اجتماعًا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء»، وفق بيان صادر عنه، و«بأجواء إيجابية، اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء». 

وينتظر الآن صدور رد فعل رجل الدين الشيعي والشخصية السياسية النافذة في العراق مقتدى الصدر الذي لا يزال مؤثرًا على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلًا في البرلمان. واستقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يحتلون أكبر عدد من المقاعد فيه.

 عقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس للجمهوري
ويفترض الآن بعد إعلان «الإطار التنسيقي» عقد جلسة برلمان بداية لانتخاب رئيس للجمهورية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل المضي رسميًا بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.  لكن حتى الآن، لا يوجد توافق بعد على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين. 

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ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي، الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديًا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ولم يتمكن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي إثر تظاهرات غير مسبوقة. 

 مسار سياسي معقد وطويل
وغالبًا ما يكون المسار السياسي معقدًا وطويلًا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

وكان السوداني (52 عامًا) سابقًا عضوًا في حزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحًا لرئاسة الوزراء في العام 2019. لكن اسمه رفض من قبل المتظاهرين حينها. 

وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب العراقي ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيرًا لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه. وتولى كذلك منصب محافظ ميسان، الواقعة في جنوب العراق.

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