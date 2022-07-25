هيئة الانتخابات في تونس: عدد المقترعين في الاستفتاء على الدستور تجاوز مليون ناخب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، تجاوز عدد المقترعين في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد مليون ناخب، حتى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.

وقال بوعسكر، في تصريح نشرته الإذاعة الوطنية التونسية، إن ﻋدد ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ تجاوز حتى ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻣﻠﻴﻮنا ﻭ53 ﺃﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 12% ممن لهم حق التصويت.

قيس سعيد يدلي بصوته

وأدلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزوجته، بصوتيهما في الاستفتاء، صباح اليوم، في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

- الرئيس التونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد

وشرع التونسيون، اليوم الإثنين، بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، وتقول وكالة «فرانس برس» إنه قد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائما قبل العام 2011.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21:00، بحسب «فرانس برس».