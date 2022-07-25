الرئيس التونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أدلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزوجته، بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي انطلق صباح اليوم الإثنين.

ونشرت الرئاسة التونسية صورا لإدلاء قيس وزوجته بصوتيهما في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

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شرع التونسيون، اليوم الإثنين، بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، وتقول وكالة «فرانس برس» إنه قد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائما قبل العام 2011.

11 ألف مركز اقتراع تفتح أبوابها

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21:00، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء، حتى الساعة الثامنة ونصف صباحا بتوقيت غرينيتش 6.32%.

الرئيس التونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد, 25 يوليو 2022. (الرئاسة التونسية)