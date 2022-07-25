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تونس تعلن نسبة أولية للمشاركة في الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 11:43 صباحا
تونس تعلن نسبة أولية للمشاركة في الاستفتاء
مواطن تونسي يدلي بصوته في أحد الاقتراعات الانتخابية. (أرشيفية : الإنترنت)
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بلغت نسبة المشاركة في استفتاء تونس، الإثنين، حتى الساعة الثامنة ونصف صباحا بتوقيت غرينيتش 6.32%، على ما أفادت هيئة الانتخابات.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إن 564.753 ناخب أدلوا بأصواتهم داخل تونس وهذا «رقم هام ومشجع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكر بوعسكر أن نسبة المشاركة في انتخابات 2019، كانت في مستوى 1.6% في حدود الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينيتش، دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.

- تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

وشرع التونسيون، اليوم الإثنين، بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، وتقول وكالة «فرانس برس» إنه قد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائما قبل العام 2011.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21:00، بحسب «فرانس برس». ومن شأن الاستفتاء وفق سعيد، وضع حد للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كافة السلطات في البلاد قبل عام.

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